«Талибан»* объявил о захвате Панджшера – последнего оплота его противников

Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан»* объявила, что захватила провинцию Панджшер. Это был последний..

Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан»* объявила, что захватила провинцию Панджшер. Это был последний центр сопротивления талибам. Живут там в основном этнические таджики. Недавно туда также бежали остатки регулярной армии Афганистана.

Гористая долина труднодоступна. Естественным барьером ей служило ущелье. Однако «Талибан»* оно не остановило. На выложенных боевиками кадрах видно, как они поднимают свой флаг у офиса губернатора в столице провинции – городе Базарак.

[Забихулла Муджахид, представитель «Талибана»]:

«При завоевании Панджшера у нас не было жертв среди гражданского населения. Но, конечно, мобильная служба 3-4 дня не работала, продукты туда не доставляли, потому что на дорогах шла война. С сегодняшнего дня поставки возобновят, также восстановят поставку электричества, мобильную связь и интернет».

Бои начались здесь неделю назад после провала переговоров между двумя сторонами.

При этом Фронт национального сопротивления Афганистана говорит, что оппозиционные силы продолжают сражения. Так, лидер движения Ахмад Массуд опубликовал в Твиттере сообщение, что он в безопасности. Однако больше никаких сведений о нём не поступало.

Недавно Массуд также сказал, что он готов к новым переговорам с «Талибаном»* и приветствует предложение религиозных лидеров достичь соглашения.

20 лет назад во время предыдущего правления «Талибана» в стране Панджшер также был центром сопротивления. А Ахмад Массуд – это сын предыдущего лидера антиталибского движения. Его отца убили незадолго до атак 11 сентября в США. Ответственность взяла группировка «Аль-Каида», запрещённая в России и других странах.

*«Талибан» и «Аль-Каида» – группировки, которые признаны в России террористическими и запрещены

Короткая ссылка на эту страницу: