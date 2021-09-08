«Талибан»* сформировал новое правительство

В Афганистане появилось новое правительство. Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан»* назначила премьером Хасана..

В Афганистане появилось новое правительство. Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан»* назначила премьером Хасана Ахунда. Это соратник ныне покойного основателя движения Мухаммада Омара.

20 лет назад, в конце 90-х, когда талибы в прошлый раз были при власти, Ахунд был министром иностранных дел и заместителем премьера.

В этот раз уже его заместителем станет Гани Барадар. По данным ООН, Барадар несёт ответственность за атаки на коалиционные силы. Кроме того, он отсидел восемь лет в пакистанской тюрьме. Позже стал одним из самых видных политических лидеров группировки и участвовал в мирных переговорах с США.

А Министерство внутренних дел Афганистана возглавит Сираджуддин Хаккани. В США он внесён в список самых опасных террористов. Он руководит «Сетью Хаккани» – наиболее радикальным крылом «Талибана»*, и провёл целый ряд диверсионных и террористических атак.

[Забиулла Муджахид, представитель «Талибана»]:

«Исламский Эмират решил назначить и объявить временный Кабинет министров для продвижения важных дел. Должностных лиц из оставшихся министерств, ведомств и учреждений представят после дальнейшего обдумывания и постепенно».

Тем временем в Кабуле звучали выстрелы. Сотни мужчин и женщин вышли на демонстрацию, выкрикивая лозунги «Да здравствует сопротивление». В ответ боевики открыли огонь в воздух.

[протестующая]:

«Эти люди очень несправедливы, их и людьми назвать сложно. Они не разрешают нам проводить демонстрации; они не мусульмане, а неверные. Видите, в какой мы ситуации».

В ООН говорят, что продолжительный мир в Афганистан может принести только правительство, которое сформируют в результате переговоров. Оно должно включить все стороны.

*«Талибан» – движение, которое в России причислено к террористическим и запрещено

Короткая ссылка на эту страницу: