Меркель передала свой пост социал-демократу Шольцу

Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый, девятый канцлер Германии.

Так завершилась 16-летняя эра правления консерватора Ангелы Меркель.

[Ангела Меркель, бывший канцлер Германии]:

«Это, возможно, одна из самых прекрасных работ в мире – брать ответственность за эту страну. От всего сердца желаю вам успеха на этой должности, а также успеха нашей стране».

По закону ФРГ по результатам выборов в парламент канцлера выбирают депутаты. За Шольца отдали 395 голосов при минимальном пороге в 369.

При этом за него проголосовали члены не только его Социал-демократической партии, но также «зелёные» и представители Свободной демократической партии. Они же сформировали в бундестаге правящую коалицию.

[Олаф Шольц, канцлер Германии]:

«Уважаемая госпожа Меркель, уважаемая канцлер, хочу поблагодарить вас за вашу работу на протяжении последних 16 лет. Пока вы были канцлером этой страны, это были великие времена».

Сам Шольц присоединился к социалистам ещё будучи учеником старшей школы в 1975 году. Во время инаугурации он пообещал отдавать все силы ради благосостояния немцев. При этом он не включил фразу «Да поможет мне Бог», которую обычно произносят во время присяги.

Стоит отметить, что Шольца критикуют за отсутствие харизмы. Согласно опросам, значительная часть немцев считает, что его коалиция распадётся ещё до завершения четырёхлетнего срока правления. Основная масса полагает, что он продержится до конца срока, и лишь небольшой процент сказал, что ему удастся прослужить так же долго, как Меркель.

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