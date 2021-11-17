«Мисс – пережившую Холокост» выбрали в Израиле
Этим женщинам от 79 до 90 лет. Им делают макияж и причёску перед волнующим моментом –..
Дата загрузки: 2021-11-17
В общей сложности конкурсанток десять. Они проходят по подиуму в нарядных вечерних платьях. Из зрительского зала на них смотрят их многочисленные дети, внуки и правнуки.
Кука пережила погромы Холокоста в Румынии.
[Кука Палмон, участница конкурса]:
«Я столько вынесла, и в то время даже не надеялась, что у меня будет то, что есть сейчас: двое детей, четверо внуков и двое правнуков».
Кто-то этот конкурс критикует, говоря, что он удешевляет память о шести миллионах погибших евреев.
Родственники конкурсанток с этим не согласны.
[Дана Папо, внучка участницы конкурса]:
«Это важное событие, особенно для неё. Она показывает свои корни, а также свою внутреннюю и внешнюю красоту. Все они заслужили того, чтобы остальные наконец увидели, сколько красоты в этих женщинах, переживших все те ужасы».
А вот и победительница. Ей 86, и она тоже родом из Румынии. В Израиль переехала в 48 году.
[Салина Стенфилд, победительница конкурса]:
«Я так взволнована. Всё благодаря нашим детям. Со дня погромов я была лишена детства».
Организаторы конкурса надеются, что мероприятие станет хотя бы небольшой компенсацией за потерянные годы детства и юности этих жизнерадостных женщин.
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