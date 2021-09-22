Телеканал NTD

Как кенийские бабушки учатся защищаться от домогательств

Как кенийские бабушки учатся защищаться от домогательств

В одной из кенийских трущоб 15 женщин, в основном бабушки, учатся защищать себя. Курсы по самообороне..

Дата загрузки: 2021-09-23

В одной из кенийских трущоб 15 женщин, в основном бабушки, учатся защищать себя. Курсы по самообороне организовал в Найроби городской культурно-спортивный центр.

Женщины в платках и длинных юбках голыми кулаками бьют по мешкам со старыми тряпками.

Они живут в крупнейших трущобах Кении. Здесь царит перенаселённость и безработица. Многие молодые люди вынуждены вступать в преступные группировки. А это толкает их на преступления, включая изнасилования.

Самообороне учатся бабушки в основном в возрасте от 60 до 80 лет. Но есть и старше. Одной, говорят, уже 110. И все они входят в группу риска. Сексуальному насилию здесь чаще всего подвергаются именно пожилые, поскольку они слабее молодых женщин.

[Джейн Кимару, тренер]:
«Для самообороны много силы не нужно. Нужно просто защитить себя и убежать. Не обязательно драться. Можно просто ударить их, и пока они не опомнились, уйти».

С началом пандемии нападений на женщин в Кении стало в разы больше.

[Эстер Вамбуи, 72-летняя участница курсов]:
«Если посмотрите на меня, подумаете, что я глупая старая женщина. Но вы и не подозреваете, какая я после всех тренировок, я больше не боюсь. Если боитесь, то на вас могут напасть. Но если вы хорошо тренировались, то сможете защитить себя».

Кстати, те, кто опоздал на занятие, в качестве наказания должны приседать.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...