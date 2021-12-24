В Индонезии уничтожают пищевые отходы с помощью личинок

Копошащиеся личинки – кому-то это зрелище покажется неприятным. Но индонезийка Деви Синта выбрала именно такой способ..

Копошащиеся личинки – кому-то это зрелище покажется неприятным. Но индонезийка Деви Синта выбрала именно такой способ утилизации пищевых отходов. Этих личинок она держит в специальном ящике во дворе своего дома в Джакарте.

Набор называется «Магобокс». Он продаётся с личинками мухи чёрная львинка.

[Деви Синта, жительница Джакарты]:

«Личинки выделяют фекалии, которые можно использовать как удобрения. Они приносят пользу в садоводстве, а также служат кормом для скота».

В Индонезии на крупных фермах личинки чёрной львинки уже давно используют как корм для скота. Они богаты белком и кальцием.

Идею переработки отходов с помощью личинок придумала индонезийская предпринимательница.

[Фатима Химматина, основательница компании Magobox]:

«Людям неприятно смотреть на личинок. Из-за того, что личинки поедают отходы, многие думают, что они могут быть опасны для скота. Думаю, просто большинство людей пока мало знает о личинках, в них много белка».

«Магобоксы» продают с февраля, и они постепенно обретают популярность.

[Фатима Химматина, основательница компании Magobox]:

«Мы продаём их меньше года, и у нас купили более 500 ящиков в 50 городах Индонезии. Есть покупатели и в Малайзии».

Стартовый набор «Магобокс» стоит 27 долларов. Когда личинки превратятся в куколки, их можно продать фермерам, а потом купить яйца личинок. Они стоят 14 долларов за упаковку.

По данным ООН, в Индонезии на каждого человека приходится не менее шести килограммов пищевых отходов в год.

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