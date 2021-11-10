В Перу поймали лису, проданную под видом хаски

В Перу наконец удалось поймать лису, которую раньше считали собакой. Зверь сбежал от хозяев и промышлял..

В Перу наконец удалось поймать лису, которую раньше считали собакой. Зверь сбежал от хозяев и промышлял в чужих дворах. За ним гонялись четыре дня. Лису поймали сотрудники службы охраны лесов.

[Селене Пенья, сотрудница службы охраны лесов]:

«Она подошла к нам. Нас разделяло два метра, и мы выстрелили в неё дротиком».

Усыплённого зверя положили в переноску и отвезли в зоопарк Лимы. Пока за ним будут наблюдать. Потом решат, что делать дальше. Ветеринары предполагают, что ему всего восемь месяцев.

Лисёнка купила жительница Лимы. Его продавали в небольшом магазине под видом щенка хаски. Покупательница заплатила за него 12 долларов. Неладное заподозрили лишь через несколько месяцев, когда он вырос и стал пожирать соседских морских свинок.

В Лиме такое бывает часто. Нелегальные торговцы ловят детёнышей диких зверей и продают их под видом домашних животных.

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