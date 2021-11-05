Литва отгораживается пограничной стеной от Беларуси

Стальное заграждение возводит Литва на границе с Беларусью. Стена должна защитить страну от наплыва нелегальных мигрантов из Африки, Азии и с Ближнего Востока. Весной этого года их поток хлынул со стороны Беларуси в Литву, Латвию и Польшу.

Литва возведёт забор с колючей проволокой высотой четыре метра и длиной 500 километров. Вдоль стены также установят камеры наблюдения. Строительство должно закончиться в сентябре следующего года. На него потратят более 150 миллионов евро.

[Виргилиюс Раугале, пограничник]:

«Наверное, невозможно построить абсолютно непреодолимое препятствие. Думаю, что и через эту стену можно перебраться. Но на это уйдёт много времени, и мы успеем помешать нарушителю».

В августе литовские пограничники начали возвращать почти всех мигрантов обратно. С тех пор более 5600 искателей убежища вернулись на белорусскую территорию.

Европейский союз обвиняет Беларусь в том, что она намеренно доставляет мигрантов к границе с Польшей, Литвой и Латвией. Так Минск якобы оказывает давление на ЕС в отместку на санкции, введённые за нарушение прав человека.

Власти Беларуси всё списывают на пандемию и экономический кризис в бедных странах. Президент Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет останавливать мигрантов, поскольку санкции Евросоюза истощают ресурсы.

Пограничную стену будут строить и в Латвии. Польша уже в августе начала возводить временный забор. Теперь же в МВД разработали проект по строительству постоянного заграждения из нескольких линий защиты.

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