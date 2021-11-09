Польша закрыла пограничный переход с Беларусью

Этот лагерь появился в Беларуси вдоль границы с Польшей. Палатки с мигрантами растянулись на сотни метров...

Этот лагерь появился в Беларуси вдоль границы с Польшей. Палатки с мигрантами растянулись на сотни метров. По данным польской стороны, здесь около 3-4 тысяч человек. Все хотят попасть в ЕС.

Некоторые перешли к активным действиям. 8 ноября группа беженцев пыталась силой прорваться через заграждения в районе польского города Кузница. В результате с 9 ноября автодорожный пограничный переход там закрыт.

Польша обвиняет Беларусь в попытке спровоцировать крупную стычку. Она стянула к месту скопления мигрантов около 12 тысяч военных, пограничников и полицейских.

[Пётр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши]:

«Сегодня мы столкнулись с самой сложной ситуацией с начала конфликта на польско-белорусской границе. Режим Лукашенко организованно стягивает группы людей. Уже были попытки прорваться через границу силой. Благодаря действиям армии, пограничников и полиции эти попытки пока пресекали».

Гуманитарные организации обвиняют польские власти в том, что те нарушают международное право, отталкивая мигрантов обратно в Беларусь вместо того, чтобы принимать их заявки на убежище. Польша говорит, что действует в рамках закона.

При этом соседняя Литва уже заявила, что, возможно, введёт на границе с Беларусью режим ЧП.

ЕС в целом говорит, что Минск специально стимулирует поток беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Это своего рода ответ на европейские санкции. Беларусь обвинения в свой адрес отрицает, утверждая, что Запад негуманно относится к беженцам.

Положение людей действительно плачевное. Они замерзают в палатках. Чистой воды и еды не хватает. Многие говорят, что в Польше задерживаться не планируют.

[мигрант]:

«Нет, не Польша. Мы едем в Германию. В Германии можно жить. Никакой Польши».

Правительство Польши говорит, что помимо людей у границы, в Беларуси находится ещё около 10 тысяч беженцев, которые готовятся перейти на сторону ЕС.

Короткая ссылка на эту страницу: