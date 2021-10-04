Шторм «Шахин» обрушился на Оман, есть жертвы

Три человека, включая ребёнка, погибли во время шторма «Шахин» в Омане. Ураганный ветер и ливни обрушились..

Три человека, включая ребёнка, погибли во время шторма «Шахин» в Омане. Ураганный ветер и ливни обрушились на столицу Маскат. Улицы превратились в бурные реки.

Потоком воды унесло ребёнка. Позже его нашли мёртвым. Ещё двое погибших – рабочие. На их бытовку в промзоне Маската упала часть скалы. Также несколько человек пропали без вести.

Власти эвакуировали более 2700 жителей. Они находятся во временных убежищах. По дорогам столицы разрешено передвигаться только машинам экстренных служб. В самом респектабельном районе Аль-Курм временно отключили электричество, чтобы избежать несчастных случаев. Авиаперелёты приостановлены.

Эпицентр шторма находился примерно в 60 километрах от столицы. Скорость ветра достигала 120-150 километров в час.

Тропический циклон начал формироваться несколько дней назад у берегов Индии в Аравийском море. Набрав силу, он достиг Персидского залива, а потом стал приближаться к Оману, Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.

Шторм также задел Иран. Там погибших шестеро.

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