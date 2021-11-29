Снежный шторм обрушился на Испанию

Автомобили в кюветах и закрытые шоссе. На север Испании обрушился снежный шторм. Местами выпало до 20..

Автомобили в кюветах и закрытые шоссе. На север Испании обрушился снежный шторм. Местами выпало до 20 сантиметров осадков.

В Стране Басков некоторые трассы перекрыли для большегрузных машин. Много водителей застряли на заправочных станциях.

Отсюда дальнобойщики не могут уехать уже 15 часов. Возможно, им придётся остаться здесь на сутки.

[водитель]:

«Трудная ситуация, поскольку снегоуборочные машины не могут быть везде одновременно».

Снегопад затруднил движение на 140 дорогах. Максимальный уровень погодной опасности объявили в Стране Басков, Наварре и Кантабрии.

Власти задействовали почти 850 снегоуборочных машин. Подготовлено 156 тысяч тонн противогололёдных реагентов. Их разбрасывают на дорогах.

Синоптики предупреждают, что снегопад может идти всю неделю.

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