Снежный шторм обрушился на Испанию
Автомобили в кюветах и закрытые шоссе. На север Испании обрушился снежный шторм. Местами выпало до 20..
Дата загрузки: 2021-11-30
Автомобили в кюветах и закрытые шоссе. На север Испании обрушился снежный шторм. Местами выпало до 20 сантиметров осадков.
В Стране Басков некоторые трассы перекрыли для большегрузных машин. Много водителей застряли на заправочных станциях.
Отсюда дальнобойщики не могут уехать уже 15 часов. Возможно, им придётся остаться здесь на сутки.
[водитель]:
«Трудная ситуация, поскольку снегоуборочные машины не могут быть везде одновременно».
Снегопад затруднил движение на 140 дорогах. Максимальный уровень погодной опасности объявили в Стране Басков, Наварре и Кантабрии.
Власти задействовали почти 850 снегоуборочных машин. Подготовлено 156 тысяч тонн противогололёдных реагентов. Их разбрасывают на дорогах.
Синоптики предупреждают, что снегопад может идти всю неделю.
Короткая ссылка на эту страницу: