50 фермеров вышли в поле поддержать 150-летнюю традицию

Семья Ванатта из штата Айова собирала урожай на своём поле в течение 150 лет. За это время сменилось три поколения фермеров. «Эта земля передавалась по наследству. Это просто дело каждого поколения. Они очень гордятся своей семейной землей», – говорит родственник семьи Ванатта. Но в этом году поля с урожаем остались нетронутыми.

39-летний Коул Ванатта погиб в результате несчастного случая на лесозаготовках. Остались жена и трое детей. Семье решили помочь 50 фермеров из близлежащих мест. На поля вышли 40 машин. Урожай собрали с 405 га земли.

«Мы должны были это сделать, потому что Коул был бы парнем, который непременно помог, если бы у соседа- фермера случилось такое», – сказал Клинт Блэкберн, двоюродный брат Коула.

«То, что все собрались вместе, показывает, каким добрым ко всем был отец», – сказала Эллири, 14-летняя дочь Коула.

«Друзья появляются неожиданно и все вместе. Когда не знаешь, что делать, они видят и заполняют пробелы», – сказала жена Коула.