На хлебе и рисе: как йеменская семья выживает в условиях войны

Житель Йемена Исмаил Хассан – отец десятерых детей. Он и его семья живут в бывшем магазине...
Дата загрузки: 2022-01-26
Он живёт в Сане, столице Йемена, с тех пор, как четыре года назад бежал из своего родного города. Теперь, как и миллионы других йеменцев, страдает от бедности и голода. Покинуть дом пришлось из-за войны, которая идёт в стране уже семь лет.
Сегодня на обед рис и хлеб. Хассан говорит, что пока еду доставать удаётся. Но ничего другого он своим детям дать не может, например, отправить их в школу, даже государственную.
[Исмаил Хассан, житель Йемена]:
«Для меня самое главное – обеспечить их пропитанием».
Каждые две недели семья получает гуманитарную помощь. Но её не хватает.
[Исмаил Хассан, житель Йемена]:
«Полтора мешка пшеницы, две банки растительного масла, мешок соли, мешок муки и мешок чечевицы. Это всё».
В родном портовом городе Ходейда семья жила в достатке.
[Исмаил Хассан, житель Йемена]:
«У нас было мясо, рыба, курятина, рагу… Было всё. Но теперь мы в тяжёлых обстоятельствах».
Йемен разделён на две части. Север, включая Сану, контролируют повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран. Правительство, признанное на международном уровне, обосновалось на юге. Ему помогает коалиция под руководством Саудовской Аравии.
Бои, инфляция, бегство людей и отсутствие импорта поставили эту бедную страну под угрозу масштабного голода. По данным ООН, в такой ситуации может оказаться до пяти миллионов йеменцев.
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