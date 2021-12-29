Робот, играющий в китайские шахматы, робот-барабанщик и робот-массажист. Такие новинки показали в июле в Шанхае на..

Как использовали роботов в 2021 году: обзор

Робот, играющий в китайские шахматы, робот-барабанщик и робот-массажист. Такие новинки показали в июле в Шанхае на ежегодной выставке искусственного интеллекта.

В каких же ещё сферах задействовали роботов в 2021 году?

В одном из ресторанов американского Нью-Джерси робот по имени «Арахис» развозит клиентам блюда. Тут говорят, что пришлось задействовать технологии, поскольку не хватает работников.

[Эндрю Йоа, сотрудник ресторана]:

«Когда мы взяли напрокат «Арахиса», то не собирались заменять людей, просто рук не хватало. Как видите, он везёт четыре подноса, а обычный официант может взять только один. То есть «Арахис» может сделать немного больше».

А ещё в США роботы работают доставщиками еды. Так, компания Starship Technologies уже обслужила миллионы клиентов. Её флот включает более 1000 роботов. Они оборудованы камерами, датчиками, GPS-трекерами и иногда лазерными сканерами, которые помогают маневрировать по тротуарам.

А вот гуманоид по имени «Абель», которого разрабатывают в Италии. Его с помощью искусственного интеллекта учат распознавать человеческие эмоции и на них реагировать.

Исследователи из Университета Пизы надеются, что однажды он сможет стать домашним помощником для людей с аутизмом или болезнью Альцгеймера.

«Абеля» оснастили более 20-ю пьезоэлектрическими двигателями. С их помощью его учат пользоваться мимикой. А человека он изучает с помощью камер, стереомикрофонов, тепловых датчиков и многого другого.

[Паскаль Шилинджо, биоинженер]:

«Конечно, есть этическая сторона в использовании гуманоидов в нашем обществе. Чтобы они могли нам помочь, нужно рассматривать их как партнёров».

А в Сан-Франциско технологический стартап предлагает делать с помощью роботов маникюр. Машина сама определяет края ногтевой пластины и мазок за мазком наносит лак любого цвета.

Поступили роботы также на службу в полицию и к спасателям. Так, полицейским в Гонолулу помогают робособаки компании Boston Dynamics. Они сканируют температуру человека, а также проводят интервью с заражёнными коронавирусом.

А в Израиле появилась военная машина, которую можно использовать в местах, куда человеку доступ закрыт. Способна перевозить более тонны груза. А ещё оборудована автоматом. Управляется через приложение.

Учёные в Южной Корее придумали робота, который может изменять цвет, как хамелеон. А в одной из греческих пещер экскурсии проводит робот «Персефона». Он знает 33 языка.

В Венгрии сделали робота, который может обслуживать гидропонные фермы, а в Великобритании робот ездит по полям и следит за состоянием урожая.

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