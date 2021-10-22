Латвийские предприниматели недовольны новым локдауном

Владелец этого латвийского ресторана в недоумении. Он не сможет понять, зачем правительство объявило локдаун на четыре..

[Эндийс Берзинс, владелец ресторана]:

«Я не злюсь и не хочу с кем-то бороться. Я просто хочу спросить: почему? Я не понимаю, почему мы не можем быть, как другие европейские или скандинавские страны. У нас вроде ситуация пока не хуже».

Владелец этого латвийского ресторана в недоумении. Он не сможет понять, зачем правительство объявило локдаун на четыре недели на фоне активной вакцинации в ЕС.

Латвия стала первой страной ЕС, которая объявила о повторном общенациональном карантине.

До 15 ноября местным жителям запрещено выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Исключение сделали только для тех, кто едет на работу или с работы.

Запрещены также частные и публичные мероприятия. Вместе можно собираться только тем, что живёт в одном доме или квартире. Кроме того, разрешены похороны и крестины.

[Хенрикс Данусевичс, глава Ассоциации трейдеров Латвии]:

«Чувства смешанные. Те, кто вакцинировался ,недовольны теми, кто не вакцинировался. Они думают, что ограничения вводят именно из-за них. Но в целом те, кто сейчас закрыты, потерпят убытки, и никто не верит, что правительство их возместит».

Премьер-министр Латвии объяснил, что коронавирусных пациентов в стране опасно много.

[Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии]:

«Если в больницах будет четыре тысячи пациентов с COVID одновременно, то наша система здравоохранения рухнет. Она не сможет обеспечить помощь вакцинированным людям с разными заболеваниями».

По меньшей мере одной дозой привито почти 55% латвийцев. В целом жители восточной Европы с большей опаской относятся к вакцинации. Самые низкие показатели – в Болгарии, Румынии, Хорватии, Польше, Латвии и Эстонии.

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