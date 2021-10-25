Как роботы сортируют письма на греческой почте

Эти юркие жёлтые роботы снуют туда-сюда как муравьи и никогда не сталкиваются. Они главные помощники в..

Эти юркие жёлтые роботы снуют туда-сюда как муравьи и никогда не сталкиваются. Они главные помощники в центре сортировки почты в городке под Афинами.

55 четырёхколёсных автономных машинок оборудованы искусственным интеллектом. Их задача – облегчить работу людей.

[Георг Константопулос, исполнительный директор почтовой службы]:

«До недавнего времени сортировка выполнялась ручным трудом со строгими требованиями к срокам, часто с ошибками, что приводило к задержкам доставки для наших клиентов и увеличению затрат для компании».

В эпоху пандемии почтовые службы перегружены, ведь многие перешли на онлайн-покупки. Но здесь уверены, что с наплывом посылок справятся.

[Георг Константопулос, исполнительный директор почтовой службы]:

«Мы в три раза увеличили скорость сортировки посылок. Клиенты получают почту уже на следующий день. Эти автономные мобильные роботы энергоэффективны, что напрямую снижает потребление энергии в процессе сортировки».

Роботы сканируют почтовый код, взвешивают посылку и, в зависимости от результата, помещают её в нужный мешок.

[Георг Константопулос, исполнительный директор почтовой службы]:

«Цель – не заменить людей роботами, а, сделать работу людей более эффективной».

В день роботы могут отсортировать почти 170 тысяч посылок весом до 15 килограммов. Каждые четыре часа им нужна подзарядка. Но она занимает всего пять минут.

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