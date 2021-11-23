Беларусь готовит второй рейс для депортации мигрантов

Эти мигранты из Ирака жалуются, что в Беларуси их насильно везут к границе с Литвой. По..

Эти мигранты из Ирака жалуются, что в Беларуси их насильно везут к границе с Литвой. По их словам, они пытались вернуться домой, однако белорусские военные их не пускают. [мигрант из Ирака]:«Они постоянно с нами. Мы много раз пытались вернуться. Но не получилось. Они снова нас сюда привозят».

Ситуация на границе Беларуси со странами ЕС остаётся напряжённой. Польская пограничная служба сообщает о сотнях попыток прорваться через кордон.

[Анна Михальска, пресс-секретарь пограничной службы Польши]:«За последние сутки было 346 попыток незаконно пересечь границу Польши с Беларусью. Мы выписали 58 приказов о выдворении».

Президент Беларуси говорит, что его страна готовит второй рейс для депортации людей обратно домой. На первом на прошлой неделе мигрантов эвакуировали в Ирак.

Между тем, президент Литвы говорит, что Евросоюз пока не заключал никаких договоров с Минском о приёме беженцев. Недавно Александр Лукашенко заявлял, что представил Ангеле Меркель план по выходу из кризиса. Он предлагал Германии принять 2000 мигрантов. Позже Берлин назвал эти сообщения дезинформацией.

Европа наложила на Лукашенко санкции после президентских выборов, назвав голосование сфабрикованным. Теперь же она говорит, что Минск специально создал искусственный миграционный кризис на границе с ЕС.

Сам Александр Лукашенко утверждает, что не имеет к этому никакого отношения, а также обвиняет Евросоюз в том, что он не выполняет своих гуманитарных обязательств и не впускает людей.

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