Сотни мигрантов высылают из Беларуси по домам

С рюкзаками и всё ещё в зимней одежде иракские мигранты прибывают в аэропорт Багдада. Сотни человек..

С рюкзаками и всё ещё в зимней одежде иракские мигранты прибывают в аэропорт Багдада. Сотни человек эвакуировали из Беларуси после того, как многие провели недели на границе с Польшей, пытаясь прорваться в Евросоюз. [Арсед Мехди, житель города Басра]:«Мы три дня были в лесу, не знали, сможем ли вернуться в город. И мы очень страдали».

А это новый миграционный лагерь в Беларуси на границе с Польшей. В складской ангар переместили всех, кто жил в палатках и под открытым небом.

Здесь уже теплее, раздают одеяла. Правда, приходится стоять в очереди к розетке, чтобы зарядить телефон. Моются на улице кто как может.

В Европе обвиняют в кризисе Беларусь. Говорят, что Александр Лукашенко распорядился упростить выдачу виз и увеличить количество рейсов для жителей Ближнего Востока.

Сам белорусский президент это отрицает. По его словам, он не имеет к этому никакого отношения. Правда, добавляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается, поскольку против него ввели санкции.

Ещё он говорит, что провёл переговоры с Германией, чтобы убедить её принять людей. Впрочем, немецкий министр внутренних дел недавно сказал, что принимать мигрантов его страна не будет.

[Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии]:«Если мы примем беженцев, если мы поддадимся давлению и скажем, что принимаем беженцев в европейские страны, это будет означать, что их вероломная стратегия реализована».

Между тем, президент России говорит, что Европа использует кризис как предлог для накаливания обстановки. Он также отмечает, что ЕС забывает о своих гуманитарных обязательствах.

Стоит отметить, что большинство людей, которые остаются на границе, – иракские курды. Они пытаются перебраться в ЕС не только через Польшу, то также через Литву и Латвию.

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