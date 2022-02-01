«Это ненормально»: на Кубу пришли аномальные холода

Обычно здесь яркое солнце и знойные пассаты, но сейчас людям пришлось достать тёплые куртки и перчатки...
Дата загрузки: 2022-02-01
Обычно здесь яркое солнце и знойные пассаты, но сейчас людям пришлось достать тёплые куртки и перчатки. На Кубу пришли аномальные холода с сильным ветром.
[Элиер Пила, метеоролог]:
«Самая низкая температура – три градуса Цельсия – была зафиксирована в провинции Маябеке. Это самая низкая температура на той погодной станции в январе за всю её историю».
[жительница Гаваны]:
«Это необычно. Бывает, что холод приходит с севера, но такой – это ненормально. За всю зиму мы обычно не надеваем курток».
Из-за больших волн и холода полиция перекрыла прибрежный бульвар в столице Гаване. Свои привычные посты покинули даже самые стойкие рыбаки. А президент призвал кубинцев соблюдать особую осторожность.
[житель Гаваны]:
«Действительно, настолько холодно не было уже давно, невероятно».
[житель Гаваны]:
«Я люблю холод, даже если от него дрожу. Мне нравится. Это лучше, чем жара».
Тот же погодный фронт принёс непривычные холода в американский штат Флорида. Там синоптики обещали заморозки и самые низкие температуры за десятилетие.
На Кубе погода должна прийти в норму к концу недели.
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