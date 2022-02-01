«Это ненормально»: на Кубу пришли аномальные холода

Обычно здесь яркое солнце и знойные пассаты, но сейчас людям пришлось достать тёплые куртки и перчатки...

Обычно здесь яркое солнце и знойные пассаты, но сейчас людям пришлось достать тёплые куртки и перчатки. На Кубу пришли аномальные холода с сильным ветром.

[Элиер Пила, метеоролог]:

«Самая низкая температура – три градуса Цельсия – была зафиксирована в провинции Маябеке. Это самая низкая температура на той погодной станции в январе за всю её историю». [жительница Гаваны]:

«Это необычно. Бывает, что холод приходит с севера, но такой – это ненормально. За всю зиму мы обычно не надеваем курток».

Из-за больших волн и холода полиция перекрыла прибрежный бульвар в столице Гаване. Свои привычные посты покинули даже самые стойкие рыбаки. А президент призвал кубинцев соблюдать особую осторожность.

[житель Гаваны]:

«Действительно, настолько холодно не было уже давно, невероятно». [житель Гаваны]:

«Я люблю холод, даже если от него дрожу. Мне нравится. Это лучше, чем жара».

Тот же погодный фронт принёс непривычные холода в американский штат Флорида. Там синоптики обещали заморозки и самые низкие температуры за десятилетие.

На Кубе погода должна прийти в норму к концу недели.

Короткая ссылка на эту страницу: