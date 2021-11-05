Система здравоохранения Румынии не справляется

Эта больница в Румынии переполнена, как и многие другие. Пациенты с коронавирусом продолжают прибывать, но свободных..

Эта больница в Румынии переполнена, как и многие другие. Пациенты с коронавирусом продолжают прибывать, но свободных коек в реанимациях просто нет. Во вторник в стране от COVID-19 скончалось рекордно много людей.

В четвёртую волну пандемии ситуация в Румынии – одна из самых тяжёлых в Европе. В октябре страна била антирекорды по числу новых заражённых. Румынская система здравоохранения работает на пределе возможностей. Некоторых пациентов самолётами отправляют на лечение в Германию.

Показатели вакцинации здесь также – среди самых низких в Восточной Европе. Полностью вакцинирована примерно треть взрослых румын.

На прошлой неделе в стране снова ввели ночной комендантский час, спецпропуска в большинство общественных мест и ношение масок.

[Раед Арафат, госсекретарь МВД Румынии]:

«Если мы видим, что случаев становится чуть меньше, нельзя расслабляться, потому что реанимации по-прежнему заполнены, и так будет как минимум ближайшие две-три недели».

В целом по Европе на прошлой неделе было выявлено на 6% больше новых случаев заражения коронавирусом, чем неделей ранее. Смертей фиксировали на 12% больше.

В четверг антирекорды по числу новых инфицированных были побиты в Словакии, Хорватии и Словении. А в Польше показатели заболеваемости стали самыми высоким с апреля.

Впереди рождественские праздники, и политики решают, вводить ли ограничения на передвижение.

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