Перуанка купила щенка, а он вырос в лисицу

Впустила лису в курятник. Вот чем обернулась для перуанки Марибель покупка милого щенка. Она приобрела его..

Впустила лису в курятник. Вот чем обернулась для перуанки Марибель покупка милого щенка. Она приобрела его за 12 долларов в небольшом магазине в центре Лимы.

Поначалу всё шло хорошо. Щенок освоился и подружился с соседскими собаками. Но со временем стало понятно: с собакой что-то не так.

[Марибель Сотело, владелица щенка]:

«Примерно месяц назад соседка пожаловалась, что она съела её трёх морских свинок».

В итоге питомец оказался андской лисицей.

Несколько дней назад лиса сбежала. Сейчас её разыскивают все подряд: и хозяева, и сотрудники экологической полиции и национальной службы охраны лесов. Зверя хотят поймать и передать зоопарку либо поселить в специальном центре.

И такой случай в Лиме не первый. Много нелегальных торговцев ловят детёнышей диких зверей и продают под видом домашних животных.

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