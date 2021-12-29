Ядовитый маниок – незаменимый плод бразильской кухни

В этом районе на окраине Рио-де-Жанейро выращивают плоды маниока или кассавы, которые очень ценят за их..

В этом районе на окраине Рио-де-Жанейро выращивают плоды маниока или кассавы, которые очень ценят за их качество.

Вообще этот корнеплод очень ядовит. 400 граммов его в сыром виде для человека – смертельная доза из-за большого содержания цианидов.

Но как ни странно, маниок – основной продукт питания для 500 миллионов жителей Латинской Америки, Африки и Азии. Главное – правильно его приготовить.

Происходит это растение из бразильской Амазонии. Вот почему в стране есть сотни рецептов с маниоком.

[Том Ле Мезурье, гид]:

«Здесь, в Бразилии, его используют в огромном количестве в разных блюдах: от солёных до сладких. Используют также либо сырой корень, либо крахмал из него».

Из маниока делают тапиоку. Это крахмалистые шарики, которые добавляют в первые блюда и даже чай.

А в этом ресторане маниок варят, а потом жарят во фритюре.

[Ана Кастилью, шеф-повар]:

«Бразильцы едят его от севера до юга, от запада до востока. Самый классический способ его приготовления – это жарка. Его чистят, варят, а потом жарят. Это очень вкусно».

А на этой кухне готовят блюдо из маниока, креветок, кокосового молока и перца чили. Маниок здесь играет роль гарнира.

Из этого корнеплода также делают разные виды муки. В каждом регионе Бразилии – свои. И такую муку используют для приготовления ещё одного очень популярного гарнира: ею присыпают жареный лук с яйцом.

А в начале XVI века испанцы принесли сюда ещё одну традицию. Когда они приехали, то пытались выращивать здесь пшеницу. Но это было сложно из-за влажного и жаркого климата. Тогда для выпечки они стали использовать муку из маниока.

В итоге также появилось множество рецептов, например сырный хлеб.

Стоит отметить, что белка в маниоке довольно мало, почти нет и необходимых аминокислот. В основном, он состоит из крахмала. Поэтому врачи говорят, что этот плод не может быть преобладающим продуктом питания.

Короткая ссылка на эту страницу: