На кенийской фабрике учат выдуванию стекла

Кениец Уильям Гитонга работает стеклодувом десять лет и уже обучает этому искусству других. Однако даже спустя..

Кениец Уильям Гитонга работает стеклодувом десять лет и уже обучает этому искусству других. Однако даже спустя годы мало кто может назвать себя опытным мастером. Всегда есть что-то, чего не знал раньше.

[Уильям Гитонга, стеклодув]:

«Нужно примерно пять лет учиться работать со стеклом прежде, чем сможешь из него что-то сделать».

Уильям работает на фабрике в Каджиадо в часе езды от Найроби. Она открылась 30 лет назад. Здесь трудятся более 70 человек. Из-за пандемии фабрика пережила трудные времена. Но основатель компании не только не закрыл предприятие, но и расширил его возможности. Теперь здесь можно обучиться искусству выдувания стекла.

[Ансельм Кроз, владелец фабрики]:

«Это одно из древнейших ремёсел. Оно невероятно сложное. Но это волшебный процесс и для наблюдателя, и для мастера. Это похоже на медитацию, и в то же время надо быть сосредоточенным».

Элизабет – первая женщина на этой фабрике. Пока она только ученица, но уже делает успехи.

[Элизабет Симиу, ученица]:

«Меня очаровал процесс выдувания стекла. Он пробудил во мне интерес. Я стараюсь воодушевлять себя, чтобы научиться работать как опытные мастера».

Все изделия на фабрике – из переработанного стекла. Из него создают посуду, вазы и декоративные украшения для интерьера. Использовать вторсырье дешевле, чем делать стекло с нуля. Поэтому продукция получается недорогая. Её продают в фабричном магазине.

[покупательница]:

«Я бываю здесь довольно часто. Мне нравится приходить сюда, и замысел этот потрясающий. Мне нравится, что это переработанное вторсырьё».

На фабрике также проводят экскурсии. Каждый желающий может посмотреть, как создают изделия из стекла. Кроме того, здесь перерабатывают бумагу и пластик.

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