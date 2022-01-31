На крупнейшем горнолыжном курорте Австрии

Горный массив Арльберг на западе Австрии. Здесь находится один из крупнейших горнолыжных курортов Европы. 88 подъемников..

Горный массив Арльберг на западе Австрии. Здесь находится один из крупнейших горнолыжных курортов Европы.

88 подъемников и более 300 километров трасс. Курортная зона протянулась через пять главных населённых пунктов: Санкт-Антон, Санкт-Кристоф, Штубен, Цюрс и Лех.

Благодаря развитой инфраструктуре канатных дорог можно легко добраться до склонов с глубоким снегом. Это около 200 километров спусков. Именно поэтому Арльберг также известен как идеальное место для катания на лыжах вне трасс.

Впрочем, свой легендарный статус курорт заслужил давно. Его история уходит корнями в начало XX века. В 1921 году знаменитый лыжный инструктор Ханнес Шнайдер основал в Санкт-Антоне первую в Австрии лыжную школу.

Он произвёл революцию в катании на лыжах, разработав собственную технику поворота. Она распространилась по всему миру: от Японии до США.

На высоте 1800 метров находится деревня Санкт-Кристоф. Она кажется маленькой, но сыграла большую роль в истории формирования австрийской техники катания на лыжах.

Здесь находится известная альпийская школа для горнолыжных инструкторов под названием Австрийская горнолыжная академия. Её возглавляет Герберт Мандль.

[Герберт Мандль, глава Австрийской горнолыжной академии]:

«Все, от инструкторов до тренеров, проходят обучение, имеющее отношение к горным лыжам, здесь – в Санкт-Кристофе».

В академии также есть лагеря для продвинутых лыжников с различной направленностью: фрирайд, гонки, техника и так далее.

Есть здесь и отель, которому уже 600 лет. Изначально это было место приюта для туристов, которых застигла непогода. Его построил пастух. Именно в этом простом горном убежище 3 января 1901 года шестеро друзей после отличного дня катания основали лыжный клуб Арльберг.

Сегодня это самый успешный горнолыжный клуб в мире. В нём более 8000 членов из 60 стран. Среди них чемпионы и олимпийские медалисты.

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