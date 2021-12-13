«Мисс Вселенная-2021» расплакалась на церемонии

Слёзы радости на глазах «Мисс Вселенной 2021 года». Это участница из Индии Харнааз Сандху. Корону на..
Дата загрузки: 2021-12-13
Слёзы радости на глазах «Мисс Вселенной 2021 года». Это участница из Индии Харнааз Сандху. Корону на неё надела победительница прошлого года мексиканка Андреа Меса.
[Харнааз Сандху, «Мисс Вселенная-2021»]:
«Я ошеломлена, потому что последний раз Индия получила корону «Мисс Вселенной» 21 год назад. А прямо сейчас это произошло снова. Я очень благодарна всем, кто всегда поддерживал меня и верил в меня. И я готова принять на себя обязанности победительницы».
21-летняя Сандху – начинающая актриса, а также модель. Говорит на нескольких языках, включая английский. Вместе с индианкой в тройку финалистов вошли конкурсантки из ЮАР и Парагвая.
Конкурс красоты прошёл на курорте Эйлат в Израиле. Участвовали девушки из 77 стран. Россию представляла Ралина Арабова из Татарстана. Заняла 22 место.
«Мисс Вселенная» – один из самых престижных конкурсов красоты. В этом году он прошёл в 70-й раз. Обычно в конкурсе участвуют девушки из 80 стран. В этот раз их было меньше из-за пандемии.
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