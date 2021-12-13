«Мисс Вселенная-2021» расплакалась на церемонии

Слёзы радости на глазах «Мисс Вселенной 2021 года». Это участница из Индии Харнааз Сандху. Корону на..

Слёзы радости на глазах «Мисс Вселенной 2021 года». Это участница из Индии Харнааз Сандху. Корону на неё надела победительница прошлого года мексиканка Андреа Меса.

[Харнааз Сандху, «Мисс Вселенная-2021»]:

«Я ошеломлена, потому что последний раз Индия получила корону «Мисс Вселенной» 21 год назад. А прямо сейчас это произошло снова. Я очень благодарна всем, кто всегда поддерживал меня и верил в меня. И я готова принять на себя обязанности победительницы».

21-летняя Сандху – начинающая актриса, а также модель. Говорит на нескольких языках, включая английский. Вместе с индианкой в тройку финалистов вошли конкурсантки из ЮАР и Парагвая.

Конкурс красоты прошёл на курорте Эйлат в Израиле. Участвовали девушки из 77 стран. Россию представляла Ралина Арабова из Татарстана. Заняла 22 место.

«Мисс Вселенная» – один из самых престижных конкурсов красоты. В этом году он прошёл в 70-й раз. Обычно в конкурсе участвуют девушки из 80 стран. В этот раз их было меньше из-за пандемии.

Короткая ссылка на эту страницу: