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«Мисс Вселенная-2021» расплакалась на церемонии

«Мисс Вселенная-2021» расплакалась на церемонии

Слёзы радости на глазах «Мисс Вселенной 2021 года». Это участница из Индии Харнааз Сандху. Корону на..

Дата загрузки: 2021-12-13

«Мисс Вселенная-2021» расплакалась на церемонии

Слёзы радости на глазах «Мисс Вселенной 2021 года». Это участница из Индии Харнааз Сандху. Корону на неё надела победительница прошлого года мексиканка Андреа Меса.

[Харнааз Сандху, «Мисс Вселенная-2021»]:
«Я ошеломлена, потому что последний раз Индия получила корону «Мисс Вселенной» 21 год назад. А прямо сейчас это произошло снова. Я очень благодарна всем, кто всегда поддерживал меня и верил в меня. И я готова принять на себя обязанности победительницы».

21-летняя Сандху – начинающая актриса, а также модель. Говорит на нескольких языках, включая английский. Вместе с индианкой в тройку финалистов вошли конкурсантки из ЮАР и Парагвая.

Конкурс красоты прошёл на курорте Эйлат в Израиле. Участвовали девушки из 77 стран. Россию представляла Ралина Арабова из Татарстана. Заняла 22 место.

«Мисс Вселенная» – один из самых престижных конкурсов красоты. В этом году он прошёл в 70-й раз. Обычно в конкурсе участвуют девушки из 80 стран. В этот раз их было меньше из-за пандемии.
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