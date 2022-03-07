Они валили деревья и столбы линий электропередачи, разрушали дома. Серия мощных торнадо пронеслась по Айове со..

Торнадо пронеслись по штату Айова в США, есть жертвы

Они валили деревья и столбы линий электропередачи, разрушали дома. Серия мощных торнадо пронеслась по Айове со скоростью до 265 километров в час. Пострадали центральные районы американского штата.

Шторм стал самым смертоносным для Айовы за последние 14 лет. Как сообщают власти, погибли семь человек.

Шестеро из них стали жертвами смерча, который зашёл в юго-западные районы города Де-Мойн в субботу. Среди погибших – двое детей младше пяти лет. Ещё четыре человека пострадали. Разрушено около 30 домов.

Ещё один человек погиб примерно в 90 километрах оттуда – в округе Лукас. Там прошёл другой торнадо.

Сильные грозы также принесли повреждения в пригороде Де-Мойна Норволке и других регионах Айовы.

Напомним, в 2008 году торнадо бушевали на центральных равнинах США беспрерывно полторы недели – их было 239. Тогда погибло 13 человек, в том числе девять – в Айове. Более 200 получили телесные повреждения.

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