Подозреваемый в наезде на парад предстал перед судом

Мужчина, которого обвиняют в наезде на рождественский парад в США, предстал перед судом. Чернокожий рэппер Дэррел..

Мужчина, которого обвиняют в наезде на рождественский парад в США, предстал перед судом. Чернокожий рэппер Дэррел Брукс направил свой внедорожник на колонну детей и взрослых в городе Уокеша штата Висконсин в воскресенье.

Ему предъявили обвинения по пяти пунктам. Вскоре добавят ещё один, поскольку в больнице от травм скончался 8-летний мальчик. В целом погибло шесть человек в возрасте от восьми лет до 81 года. Более 60 получили травмы.

[Сьюзан Оппер, прокурор]:«Если господин Брукс будет признан виновным по всем пяти пунктам обвинения, ему грозит пять пожизненных сроков подряд. Хочу с сожалением сообщить суду, что сегодня умер ещё один пострадавший во время наезда. То есть к этому делу добавят шестой пункт за умышленное убийство первой степени».

5 ноября Бруксу предъявили обвинения в создании препятствий для работы полиции, нанесении побоев, угрозах, хулиганстве и домашнем насилии. Как сообщили в прокуратуре, незадолго до воскресной атаки в полицию на него также поступила жалоба за нарушение общественного порядка.

11 ноября Брукса выпустили под залог в тысячу долларов. Прокуратура считает, что сумма в тот раз была неоправданно низкой. Теперь же залог составил 5 миллионов.

[Кевин Костелло, уполномоченный суда округа Уокеша]:«Это чрезвычайно высокий залог, но и дело большое и серьёзное. Прошлое этого господина тоже насыщенное: он был в бегах, охотился на людей, не следовал распоряжениям суда, а также нарушал уголовное право и социальные нормы».

Он проживал в Милуоки. Его арестовали недалеко от места инцидента в тот же день. Полиция исключила терроризм в качестве мотива, поскольку выяснила, что мужчина действовал один.

Известно, что 39-летний рэппер принадлежит к движению Black Lives Matter. Его возможным мотивом могла быть месть за оправдательный приговор 18-летнему Кайлу Риттенхаусу, который вынесли двумя днями ранее. В прошлом году молодой человек застрелил двух участников беспорядков и протестов, организованных BLM. Суд признал, что это была самооборона.

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