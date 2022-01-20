Рекордные снегопады вызвали хаос в Турции

Снежный хаос на юго-востоке Турции. В провинциях Газиантеп и Диярбакыр на дорогах застряли тысячи автомобилистов. Температура..
Дата загрузки: 2022-01-20
Температура воздуха в регионе опустилась до минус трёх. Нынешние снегопады называют самыми мощными для Турции за последние полвека. В некоторых районах за сутки намело метровые сугробы.
Заблокированы многие городские дороги и междугородние трассы.
С автомагистрали в Газиантепе пришлось эвакуировать около 2800 человек. Почти 200 из них доставили в больницы. Ещё около 7000 тысяч человек продолжают оставаться в застрявших в пробке автомобилях.
Турецкие военные доставляют людям на вертолётах горячую еду.
Похожая картина в Диярбакыре. На уборку снега в городах и на трассах вывели тяжёлую технику, но пока она не справляется. Из кюветов вытащили около двух тысяч автомобилей.
Военные вертолёты также эвакуируют жителей горных районов, которые оказались в снежной ловушке.
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