Перчатки Карла Лагерфельда уйдут с молотка

Личные вещи «короля моды» Карла Лагерфельда уйдут с молотка. На торги выставят кожаные перчатки без пальцев..

Личные вещи «короля моды» Карла Лагерфельда уйдут с молотка. На торги выставят кожаные перчатки без пальцев и подушки любимой кошки дизайнера Шупетт. Серия аукционов стартует в Монако.

[Пьер Моте, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Перчатки без пальцев были частью стиля Карла Лагерфельда. Он хотел свободно двигать пальцами, но не показывать рук. Так он выражал тактичность по отношению к людям».

На аукцион также выставят предметы из личного гардероба, аксессуары, мебель и предметы искусства немецкого дизайнера. С молотка уйдут изысканные чемоданы, которые Лагерфельд брал с собой в путешествия.

[Пьер Моте, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Это чемодан от Dior. Его сделали для Лагерфельда, и это хороший пример его образа жизни, которая сопровождалась поездками и была окружена роскошью, но в ней оставалось место практичности».

Ещё один лот – вышитая фигурка кошки Шупетт. За неё планируют выручить до 7000 евро. А начальная цена этой фигурки Лагерфельда – 200 евро.

Аукционы стартуют в Монако, а в конце декабря продолжатся во Франции. В начале следующего года торги переместятся в Кёльн в Германию.

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