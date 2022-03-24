Он может ходить, махать руками и, в принципе, повторять любые движения человека почти синхронно. iCub3 –..

Робот-аватар позволяет человеку ощутить всё, что «ощущает» он сам

Он может ходить, махать руками и, в принципе, повторять любые движения человека почти синхронно. iCub3 – это передовая система с дистанционным управлением, которая позволяет человеку-оператору удалённо манипулировать роботом.

Разработчик Стефано Дафарра из Итальянского технологического института надевает элементы костюма, которые позволяют обмениваться информацией между человеком и роботом.

Какое бы движение ни совершал человек, робот будет имитировать его в режиме реального времени.

[Даниэле Пуччи, разработчик]:

«Мы также интегрировали другие технологии, чтобы пользователь мог видеть то, что «видит» робот, и слышать то, что он «слышит»».

Более того, оператор также получает тактильные ощущения.

[Стефано Дафарра, разработчик]:

«Всякий раз, когда я к чему-то прикасаюсь, я чувствую вибрацию на каждом пальце, потому что у робота на кончиках пальцев есть искусственная кожа. Кроме того, когда я что-то поднимаю, тактильные устройства на моих руках начинают вибрировать, сообщая мне, что робот тоже что-то поднимает».

Сейчас iCub3 тестируют перед конкурсом ANA Avatar XPRIZE. Это состязание систем аватаров, которые могут перемещать людей в отдалённые места в режиме реального времени.

Среди задач полуфинала – поднять вазу и собрать пазл.

Цель разработок в том, чтобы создать аватар, который заменит человеческое тело в реальном мире.

Исследователи считают, что это обеспечит удалённый туризм, а также спасательные операции после бедствий. Ещё это могут быть футуристические протезы будущего для людей с инвалидностью.

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