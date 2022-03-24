Робот-аватар позволяет человеку ощутить всё, что «ощущает» он сам

Он может ходить, махать руками и, в принципе, повторять любые движения человека почти синхронно. iCub3 –..
Дата загрузки: 2022-03-24
Разработчик Стефано Дафарра из Итальянского технологического института надевает элементы костюма, которые позволяют обмениваться информацией между человеком и роботом.
Какое бы движение ни совершал человек, робот будет имитировать его в режиме реального времени.
[Даниэле Пуччи, разработчик]:
«Мы также интегрировали другие технологии, чтобы пользователь мог видеть то, что «видит» робот, и слышать то, что он «слышит»».
Более того, оператор также получает тактильные ощущения.
[Стефано Дафарра, разработчик]:
«Всякий раз, когда я к чему-то прикасаюсь, я чувствую вибрацию на каждом пальце, потому что у робота на кончиках пальцев есть искусственная кожа. Кроме того, когда я что-то поднимаю, тактильные устройства на моих руках начинают вибрировать, сообщая мне, что робот тоже что-то поднимает».
Сейчас iCub3 тестируют перед конкурсом ANA Avatar XPRIZE. Это состязание систем аватаров, которые могут перемещать людей в отдалённые места в режиме реального времени.
Среди задач полуфинала – поднять вазу и собрать пазл.
Цель разработок в том, чтобы создать аватар, который заменит человеческое тело в реальном мире.
Исследователи считают, что это обеспечит удалённый туризм, а также спасательные операции после бедствий. Ещё это могут быть футуристические протезы будущего для людей с инвалидностью.
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