2021 год прошёл под знаком пандемии. Но были и моменты, которые заставили мир улыбнуться. Давайте вспомним...

Что заставило нас улыбнуться в 2021 году

2021 год прошёл под знаком пандемии. Но были и моменты, которые заставили мир улыбнуться. Давайте вспомним.

Первая история – о том, как во время карантина прокурор стал котёнком. Это онлайн-заседание техасского суда.

[Род Понтон, прокурор]:

«Я не знаю, как это убрать. Тут моя ассистентка. Она пытается, но я готов продолжать и так. Я здесь, и я не кот».

А во время саммита «Большой семёрки» в Великобритании Елизавета II настояла, что хочет разрезать торт именно саблей.

[участница мероприятия]:

«Тут также есть нож». [королева Елизавета II]:

«Я знаю, что есть. Но так необычнее».

Это группа чирлидеров в Японии. Её особенность в том, что всем участницам от 60 до 89 лет.

Поджарить сосиску на лаве можно за считанные минуты. Это сделали возле вулкана на юго-западе Исландии.

А в Венеции на воду спустили лодку в виде скрипки. На ней даже сыграл струнный квартет.

Житель Боснии решил порадовать жену уникальным домом. Супруга никак не могла определиться, на какую сторону должны выходить окна её комнаты. Тогда мужчина сделал так, чтобы дом вращался. Проблема решена!

В Сенегале неожиданную пользу принёс локдаун. На пляжах стало меньше отдыхающих, поэтому сюда вернулись краснокнижные черепахи. Кладок стало намного больше.

А это один из самых узнаваемых пассажиров Стамбула. Собака регулярно ездит на паромах, в автобусах и поездах метро. Похоже, просто для собственного удовольствия.

В итальянской Умбрии осенью любовались местными виноградниками. Они окрашиваются в разные цвета, создавая причудливые геометрические узоры.

И напоследок о парижанке, которая не оставляет своё увлечение даже в 106 лет. Она продолжает играть на фортепиано. Говорит, что начала музицировать, когда ей было четыре.

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