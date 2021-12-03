Переночевать в IKEA: снегопад оставил покупателей в магазине

Переночевать в «Икее». Об этом тайно мечтают многие. И это удалось покупателям в Дании. Помог случай...

[Мишель Барретт, работница ТЦ]:

«Разве это не мечта: чтобы “Икеа” оказалась полностью вашей? По-моему, это круто. Здорово, что они нас пустили, и мы согрелись».

Переночевать в «Икее». Об этом тайно мечтают многие. И это удалось покупателям в Дании. Помог случай. И, конечно, благосклонные менеджеры магазина.

Людям пришлось остаться в шоуруме в Ольборге из-за непогоды. Они просто не смогли уехать – на улице всё замело снегом.

[Нанна Дрехер, работница ТЦ]:

«Наши машины просто замело. Потом мы узнали, что здесь в “Икее” тоже застряли люди. Мы воспользовались шансом и пришли узнать: может, нас тоже пустят переночевать?»

На ночёвку разместились шесть посетителей и около 20 работников торгового центра, где находится «Икеа».

[Таня Андерсен, работница ТЦ]:

«Теперь я могу написать в своём резюме, что ночевала в “Икее”. В такую погоду здесь хорошо».

Вечер друзья по несчастью скоротали приятно: смотрели телевизор и пили горячий шоколад.

[Петер Элмос, менеджер магазина «Икеа»]:

«Мы предоставили немного еды. Ведь скоро Рождество. Кому мало, могут взять ещё. У нас есть какао и посыпка. Ещё – кофе и лимонад. Можно отлично провести время. <…> Я как раз попробую матрас пожёстче, а то у меня дома мягкий».

Кровать можно было выбрать любую.

[Кристиан Толдбол Нильсен, работник ТЦ]:

«Я выбрал ту, которая выглядела лучше всех. Понятия не имел, что это за кровать. Просто выбрал посимпатичнее. Превосходно!»

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