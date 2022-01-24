Большая часть Йемена осталась без интернета

В Йемене, где продолжается гражданская война, уже несколько дней нет Интернета. Большая часть страны оказалась отрезанной..

В Йемене, где продолжается гражданская война, уже несколько дней нет Интернета. Большая часть страны оказалась отрезанной от коммуникаций в результате авиаударов по Ходейде. Их нанесла Саудовская Аравия.

Город находится на берегу Красного моря. И это главная точка, где подводные морские кабели входят на территорию страны.

Министерство коммуникаций Йемена говорит, что готово восстановить связь через другой подводный кабель, который находится в южном городе Аден. Интернет-соединение здесь частично есть. Также некоторые организации используют спутниковый интернет.

Компания-оператор в Ходейде ремонтировать кабель пока не начала.

[Али Наги, представитель телекоммуникационной компании]:

«Если безопасность гарантируют и авиаудары не возобновятся, мы готовы провести ремонтные работы».

Уже семь лет в Йемене идёт гражданская война. Правительство, признанное на международном уровне, расположилось на юге страны, в частности в Адене. Оно пользуется поддержкой коалиции во главе с Саудовской Аравией. А повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, обосновались в Сане – столице. Интернет здесь пока не восстановили.

[житель Саны]:

«Мне переслали деньги из Саудовской Аравии, но я пока не могу их получить. Не знаю, что делать. Мы покупаем еду и питьё благодаря тому, что нам присылают из-за границы. Нас оставили без топлива, ничего нет, не знаем, как будем покупать еду».

Война в Йемене привела к худшему в мире гуманитарному кризису. При этом в конфликт уже оказались вовлечены и Объединённые Арабские Эмираты. Так, хуситы недавно взяли на себя ответственность за атаку беспилотника по колонне бензовозов в ОАЭ, в результате которой погибло три человека. Это уже частично привело к повышению цен на сырьё, поскольку в мире всё больше обеспокоены безопасностью поставок.

Короткая ссылка на эту страницу: