Учительница из Платтсбурга дала детям домашнее задание: написать стихотворение о себе, начиная каждое предложение со слов «Я есть».
10-летний Бенджамин страдает аутизмом. Обычно он не склонен выражать сильные эмоции, но это задание его вдохновило. «Я странный, я новый, интересно, ты тоже такой», – написал Бенджамин, пытаясь передать, каково это – жить с аутизмом.
Когда он дал почитать стихотворение родителям, они были потрясены глубиной переживаний ребёнка. Отец мальчика сказал, что сначала им было грустно, что сын чувствует себя изолированным, одиноким и странным. Но, дочитав стихотворение, они поняли, что сын знает, что он странный, и остальные тоже странные по-своему, и Бен хочет, чтобы все это приняли.
Стихотворение вскоре стало вирусным. Его перепостили 40 000 раз. Люди благодарили мальчика за возможность узнать и понять внутренний мир человека с аутизмом.
Спустя несколько лет отец мальчика рассказал пользователям сети, что сын уже учится в старшей школе. Стихов больше не пишет, но с удовольствием рисует, а ещё увлекается музыкой.
Поэма мальчика с аутизмом вызвала резонанс в сети
Учительница из Платтсбурга дала детям домашнее задание: написать стихотворение о себе, начиная каждое предложение со слов «Я есть».