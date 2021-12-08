Разговор Путина и Байдена: что стороны заявили после

[Владимир Путин, президент России]:

«Приветствую вас, господин президент».

Так началась видеовстреча между президентами России и США. Она длилась два часа и проходила в закрытом режиме.

Главной темой переговоров стало скопление российских войск у границы с Украиной, а также опасения Запада по поводу возможного вторжения.

Как сообщили в Белом доме, Байден выразил обеспокоенность по поводу размещения российских войск, а также пригрозил жёсткими экономическими санкциями в случае агрессии.

Он выразил поддержку территориальной целостности Украины, а также призвал вернуться к дипломатии.

Кремль, в свою очередь, охарактеризовал переговоры как откровенные и деловые. В сообщении говорится, что Владимир Путин затронул отсутствие прогресса в выполнении минских договорённостей, а также деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж соглашения 2015 года.

В заявлении Кремля также сказано, что Путин потребовал от Запада гарантий, что НАТО не будет расширяться в восточном направлении и что Украина не станет частью альянса.

Однако ещё до переговоров Белый дом заявлял, что это требование не станет отправной точкой в переговорах.

Отметим, перед видеоконференцией Киев заявил, что Россия разместила близ границы с Украиной более 90 тысяч военных, и что, по данным украинской разведки, Москва планирует наступление на конец января.

Российская сторона говорит, что внутри страны имеет право перемещать войска по своему усмотрению, и что близ границы проходят военные учения. Москва также отмечает, что Украина сама наращивает военный контингент и уже стянула к границе более 100 тысяч военнослужащих.

Помимо Украины, стороны обсудили вопросы кибербезопасности, а также сотрудничество США и России в региональных вопросах, в том числе ситуацию в Иране.

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