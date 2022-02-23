Как минимум, два человека погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в Боливии. На юге страны,..

Оползень в Боливии: погибшие и пропавшие без вести

Как минимум, два человека погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в Боливии. На юге страны, в департаменте Тариха сошёл оползень.

Как сообщают местные СМИ, пострадало около 500 семей, включая общину индейцев гуарани.

[местная жительница]:

«Так жалко, община гуарани в трауре. Это не только один человек – несколько пропали без вести, включая мою соседку».

На месте трагедии спасатели и местные жители ищут пропавших и уцелевшие личные вещи.

Оценить ущерб приехали областные власти.

[Оскар Монтес, губернатор департамента Тариха]:

«Очень больно видеть семьи в таком состоянии. Мы только что встретили девочку-подростка, которая сказала, что её дом стоял здесь. А теперь от него остался только кусок пола».

Оползень вызвали сильные ливни. Сезон дождей длится в Боливии с ноября по март.

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