Оползень в Боливии: погибшие и пропавшие без вести

Как минимум, два человека погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в Боливии. На юге страны,..
Дата загрузки: 2022-02-23
Как минимум, два человека погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в Боливии. На юге страны, в департаменте Тариха сошёл оползень.
Как сообщают местные СМИ, пострадало около 500 семей, включая общину индейцев гуарани.
[местная жительница]:
«Так жалко, община гуарани в трауре. Это не только один человек – несколько пропали без вести, включая мою соседку».
На месте трагедии спасатели и местные жители ищут пропавших и уцелевшие личные вещи.
Оценить ущерб приехали областные власти.
[Оскар Монтес, губернатор департамента Тариха]:
«Очень больно видеть семьи в таком состоянии. Мы только что встретили девочку-подростка, которая сказала, что её дом стоял здесь. А теперь от него остался только кусок пола».
Оползень вызвали сильные ливни. Сезон дождей длится в Боливии с ноября по март.
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