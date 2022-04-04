Королевские гвардейцы проходят смотр перед платиновым юбилеем Елизаветы II

Выбился из строя, да ещё и не удержался верхом. Такие курьёзы на смотре Дворцовой кавалерии в..

[Джеймс Шоу, подполковник]:

«Да, некоторые выбыли. Сегодня очень сложные условия: сильный ветер и холодно. Но тот гвардеец в полном порядке. Я видел, как он уходил в казарму. Правда, сегодня он вряд ли вернётся в строй».

Выбился из строя, да ещё и не удержался верхом. Такие курьёзы на смотре Дворцовой кавалерии в Лондоне бывают, наверное, каждый год. А вот этот гвардеец, хоть и не выпал из седла, но потерял шлем и выбросил оружие.

Смотр проходит в знаменитом Гайд-парке. Инспекторы проверяют навыки верховой езды и обмундирование. Гвардейцы должны быть готовы выполнять церемониальные обязанности.

[Джеймс Шоу, подполковник]:

«Каждый год важен, но этот год – особенно. Во-первых, у нас уже два года не было парада конной гвардии в честь дня рождения королевы. Во-вторых, это юбилейный год для Её Величества».

В этом году Елизавета II празднует платиновый юбилей своего правления. На престоле она уже 70 лет. В истории британских монархов такое впервые. Парад в честь этого события пройдёт в июне.

Дворцовая кавалерия существует уже 380 лет. Её создал Карл II. Она состоит из двух полков – Лейб-гвардии и Королевских и синих. У каждого полка своя форма и свой полковник.

Полк Королевские и синие образовался путём слияния Королевской конной гвардии, известной как «Оксфордские синие», и Королевских драгун. Елизавета II – шеф этого полка, а принцесса Анна – почётный полковник. В Королевских и синих служили внуки королевы Уильям и Гарри.

Короткая ссылка на эту страницу: