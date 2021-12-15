Как непризнанное государство Сомалиленд спасает гепардов

Ветеринары выкармливают пятимесячных гепардов, изъятых у браконьеров. У детёнышей в организме так мало кальция, что они..

[Габриэла Идальго Кордеро, ветеринар]:

«Они поступили в плохом состоянии. Они были обезвожены, у них была диарея. Они очень маленькие для своего возраста. Они должны быть такого размера».

Ветеринары выкармливают пятимесячных гепардов, изъятых у браконьеров. У детёнышей в организме так мало кальция, что они с трудом ходят. Обычно все питательные вещества они получают с молоком матери. Но их у неё забрали.

Центр по спасению гепардов в Сомалиленде работает четыре года. И ему не хватает средств. Частично из-за того, что Сомалиленд – непризнанное государство, которое отделилось от Сомали в 1991 году.

[Шукри Исмаил Хаджи, министр окружающей среды]:

«Это правда, что наше правительство не признано. В итоге мы можем получить очень мало международных грантов. Их выделяет всего несколько гуманитарных организаций и ООН».

В дикой природе осталось лишь около 6700 взрослых гепардов. И их популяция продолжает сокращаться. Причин много: от изменения климата до деятельности человека.

Этих животных нередко держат как домашних питомцев. Живут в такой неволе они недолго: один – максимум два года. Причина в том, что, покупая гепардов, люди как правило не знают, как за ними ухаживать.

Правительство Сомалиленда планирует открыть национальный парк, где гепарды смогут свободно бегать и гулять.

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