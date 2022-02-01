Вымершую куницу вернули в природную среду Австралии

Эта группа туристов идёт среди австралийского буша в надежде увидеть животное, которое вымерло в дикой природе..

Эта группа туристов идёт среди австралийского буша в надежде увидеть животное, которое вымерло в дикой природе континента ещё несколько десятилетий назад.

Это заповедник на севере Канберры. Последние десятилетия местные редкие животные обитали здесь без угрозы со стороны кошек, лисиц и кроликов. Их защищало ограждение с подведённым к нему электричеством.

Но теперь местное избалованное население впервые узнает, что такое хищники. Учёные решили вернуть сюда пятнистую сумчатую куницу.

[Саймон Стрэдфорд, менеджер заповедника]:

«Настало время для чего-то большего, для суперхищника. Пятнистая сумчатая куница позволит нам вернуть в экосистему суперхищников и посмотреть на эффект».

Куницы встанут по главе пищевой цепи. И любой обитатель заповедника может стать их добычей.

[Милли Сатерленд-Сейнс, эколог]:

«Самый большой вопрос, связанный с возвратом крупного хищника, заключается в том, съедят ли они всех короткомордых кенгуру. Я очень сомневаюсь, что два самца съедят 120 кенгуру в заповеднике Маллигана. Но да, мы определенно думаем, что они собираются зачистить молодняк, а также больных, возможно, старых».

На вид это милые зверьки. Но на самом деле это очень агрессивные родственники другого хищника – тасманийского дьявола.

[Милли Сатерленд-Сейнс, эколог]:

«У них довольно большие зубы. Если загоните в угол такого зверька, вам не поздоровится».

В будущем этих куниц хотят вернуть не только в заповедники, но и в дикую природу Австралии. Однако пока задача учёных – проверить, как всё пройдёт в закрытой среде.

В прошлом это уже пытались делать. И куницы вроде бы прижились. Но потом они стали добычей кошек и лисиц.

Исследователи отмечают, что куницы научат местных животных, как выживать перед угрозой хищников.

[Милли Сатерленд-Сейнс, эколог]:

«Это сделает нашу популяцию короткомордых кенгуру более осторожной в отношении хищников, поскольку здесь хищников не было почти десять лет».

Похоже, теперь после захода солнца в этом заповеднике будет на что посмотреть.

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