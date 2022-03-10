Оползень в Перу разрушил 40 домов

Вот что осталось от жилых домов в амазонском регионе Перу. Здесь сошёл огромный оползень. Разрушены 40..

[местный житель]:

«К сожалению, мы потеряли всё. Наш урожай, смотрите сами. Всё пропало».

Вот что осталось от жилых домов в амазонском регионе Перу. Здесь сошёл огромный оползень. Разрушены 40 домов, школа и спортивный стадион.

Этому оползню в городе Гуаякан предшествовали сильные ливни.

[полицейский]:

«Сотня людей пострадала. Слава Богу, вроде бы без жертв, но повреждены дома. Этот район уже эвакуировали, полиция и служба гражданской защиты помогают как могут, привозят людям продукты. Люди больше не смогут сюда вернуться, потому что здесь небезопасно».

Жертв удалось избежать благодаря тому, что люди быстро среагировали. Перед оползнем они услышали грохот и выбежали из домов.

Многим семьям, лишившимся крова, теперь приходится ночевать здесь же под открытым небом. В груде обломков и земли они пытаются найти свои уцелевшие вещи.

Оползни в Перу – явление частое, особенно в сельских регионах Андских гор и Амазонки. Ежегодно они разрушают сотни домов, гибнут десятки людей.

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