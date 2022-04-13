В столице Индии – рекордная жара

В столице Индии – аномальная жара, побит температурный рекорд. Здесь зафиксировали самую жаркую для этого времени..
Дата загрузки: 2022-04-13
В столице Индии – аномальная жара, побит температурный рекорд. Здесь зафиксировали самую жаркую для этого времени погоду за последние 72 года.
[Р. К. Дженамани, метеоролог]:
«Аномальная жара началась 8 апреля, и пик был 9, 10 и 11-го. В это время температура в районе Сафдарджанг в Дели поднялась до 42,6 градуса. Это был максимум. За первые полмесяца были зафиксированы такие цифры, и они самые высокие за последние 72 года. Также два дня было 42,3 градуса».
В среднем в Нью-Дели держится плюс 38-40. Люди принимают меры. Многие стараются закрывать головы и лица.
[туристка]:
«40 градусов. Да, очень жарко, наверное, у меня кожа уже сгорела».
Лето в Индии всегда тяжёлое. Особенно для бедных слоёв населения, которые не имеют возможности укрыться в помещении с кондиционером. Ежегодно жаркая погода приводит к преждевременным смертям.
Экологи винят урбанизацию: каменные джунгли вытесняют зелёный покров, который имеет свойство понижать температуру воздуха.
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