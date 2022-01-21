Можно подумать, что это где-то на Северном полюсе. Но – нет, это небо под Питером. Здесь..

Нужно терпение: как в России охотятся за полярным сиянием

Можно подумать, что это где-то на Северном полюсе. Но – нет, это небо под Питером.

Здесь собрались охотники за полярным сиянием.

[Наталья Крапкина, Ассоциация охотников за северным сиянием]:

«Северное сияние – это достаточно сложный процесс физический. Образуется на нашей планете потому, что у нас достаточно сильное магнитное поле земное. И когда солнечный ветер – в результате каких-то событий на Солнце, таких как корональные дыры, вспышки, выбросы солнечной массы – когда этот ветер достигает нашей магнитосферы, заряженные частицы в ней начинают светиться и появляются разные цвета. Самые яркие зелёные цвета появляются снизу, ближе к атмосфере».

Реже можно увидеть красное, сиреневое и даже синее сияние.

Поймать это явление непросто. Ассоциацию охотников за северным сиянием организовали в Санкт-Петербурге 7 лет назад.

[Наталья Крапкина, Ассоциация охотников за северным сиянием]:

«Охота за северным сиянием началась давно – в 2015 году. Мы тогда ехали по проспекту Энгельса с семьёй и прямо над головой увидели северное сияние. Но так как оно было в засветке городской, что-то сфотографировать, делать красивые кадры нам не удалось».

Чтобы увидеть природный феномен, нужно, чтобы одновременно совпало немало факторов. Их пытаются спрогнозировать и найти лучшее место для наблюдения.

Лучшее время – с сентября по март. Место – подальше от города, где нет светового загрязнения. И нужно набраться терпения. Безоблачное небо в этом регионе – редкость.

Роман впервые увидел сияние лишь спустя два года охоты.

[Роман Абраминцев, Ассоциация охотников за северным сиянием]:

«Мы случайно туда заехали по пути из Карелии. Мы получили сообщение, что будет сиять, ищите небо. Мы начали искать небо, я нашёл окна в облаках в Пятиречье, и мы наверное одни из немногих в тот день, кто поймал в Ленобласти очень яркое сияние. Я тогда бегал вокруг автобуса и просто орал. Потому что первые в жизни увидел глазами разноцветную динамику».

К слову, при очень благоприятном стечении обстоятельств северное сияние можно увидеть даже в Москве.

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