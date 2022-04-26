Мигранты во Франции зарабатывают на жизнь акробатикой

Прыгают в кольцо, танцуют брейк-данс и удивляют публику другими акробатическими трюками. Мигрантов Ибрагима и Мохаммеда уже..

Прыгают в кольцо, танцуют брейк-данс и удивляют публику другими акробатическими трюками. Мигрантов Ибрагима и Мохаммеда уже привыкли видеть на площадях Марселя. А Ибрагим даже считает себя знаменитостью. В соцсети у него 46 тысяч подписчиков.

[Ибрагим Бангура, уличный акробат]:

«Многие наблюдают за мной и за всем, что я делаю. Они хотят знать, как я этому научился».

Ибрагим родом из Гвинеи. Занимается акробатикой с девяти лет. Семь лет назад эмигрировал в Испанию, потом уехал во Францию. Здесь стал уличным акробатом. Его напарник Мохаммед – мигрант из Алжира.

[Мохаммед Османи, уличный акробат]:

«После нашего выступления люди подходят и благодарят, говорят, что хорошо провели время, и их дети тоже довольны».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Подготовка к выступлениям – постоянная и тяжёлая работа. Но зрители видят только её плоды.

[житель Марселя]:

«Нам понравилось. Здесь люди проводят время вместе, и всем весело. Во время пандемии мы были разлучены, а такое небольшое шоу, как это, способно объединить людей».

Акробаты любят свою работу и надеются, что люди оценят их труд и горячее сердце. И, конечно, ждут вознаграждения. Иногда акробатов приглашают на семейные праздники, и тогда заработок больше.

[Ибрагим Бангура, уличный акробат]:

«Я уехал из Гвинеи, потому что мои родные живут в бедности. А я не мог на это смотреть: у них нет еды, и никто им не помогает. Поэтому я зарабатываю деньги, чтобы им помочь».

Каждый месяц Ибрагим отправляет родным в Гвинею от 200 до 400 евро. Сам он уже гражданин ЕС. Здесь женился и растит ребёнка. Акробат мечтает преуспеть в жизни и избавить родных от бедности.

Короткая ссылка на эту страницу: