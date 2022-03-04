Художники Петербурга призывают смотреть на мир позитивно

«Территорию солнца» создали петербургские художники на выставке «На солнечной стороне». У каждого мастера свои источники вдохновения...

[Евгений Терехов, художник]:

«У меня родилась дочка в 2006 году, это же целый космос! Смотришь в её глазки, и невозможно это было не отобразить и не писать. Целая Вселенная в её глазах!»

«Территорию солнца» создали петербургские художники на выставке «На солнечной стороне». У каждого мастера свои источники вдохновения. У кого-то – любимый город в необычном состоянии, у кого-то – родительский дом в деревне, а для некоторых – дети.

Вот так можно увидеть просторы с высоты птичьего полёта, с колокольни и вдохновиться началом весны.

[Алексей Малых-Васильев, художник]:

«Очень раннее было утро, солнечное. Я вообще люблю весенние пейзажи, когда всё пробуждается, природа оживает, зелень первая появляется».

52 живописца в трёх залах Союза художников представили более 300 работ. У каждого произведения своя история. Например, этот пейзаж петербургского парка, буйно цветущая сирень навевают художнику детские воспоминания.

[Павел Еськов, художник]:

«Парк располагается недалеко от дома, где я родился. Моя бабушка принимала участие в восстановлении этого парка после войны, поэтому это место родное. Там прошло детство моего брата. Здесь же я плавал на лодочке со своей семьёй».

А этого художника в начале творческого пути вдохновляла известная балерина Галина Уланова. Сейчас он пишет артисток Михайловского театра.

[Василий Братанюк, художник]:

«Видите, как чувствуются вот эти плечики покатые, луч света, падающего сквозь окно. Это именно соответствует настроению всей выставки «На солнечной стороне». Это в том смысле не всегда прямом, а иногда внутреннем позитиве, найденном в каком-то чувстве».

Некоторые гости-модели работ о балете чувствуют сопричастность с темой выставки и воспринимают живопись, балет, музыку и оперу как единое целое.

[Кристина Махвиладзе, балерина]:

«Мне хочется творить, танцевать ещё больше. Мне кажется, это такое благо – чувствовать, что ты частичка такого творческого процесса».

Выставка продлится до середины марта.

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