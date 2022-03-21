Выставка «Идеальный дом»: круглый дом – жильё будущего?

Это не кадры из фильма о научной фантастике и не реклама футбольных мячей. Так выглядит экологичный..

Это не кадры из фильма о научной фантастике и не реклама футбольных мячей. Так выглядит экологичный и энергосберегающий дом будущего. Он состоит из сферических секций.

Этот образец представили на лондонской выставке «Идеальный дом». Конструкция состоит из двух спален, гостиной и кухни-столовой.

[Джаг Вирди, основатель компании Conker Living]:

«Всё началось с домика на дереве для моих детей. Они хотели построить что-то вроде сарая. Но мне эта идея совсем не понравилась. Поэтому мы решили, что построим круглый дом».

Дизайнер раньше работал в аэрокосмической промышленности и строил автомобили класса люкс. Накопленные знания помогли с выбором материалов – они лёгкие и прочные. А их производство не требует больших ресурсов.

Для круглого дома не нужен фундамент. Его можно устанавливать прямо на земле. Электричество вырабатывается с помощью солнечных панелей. Хорошая изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. А сферические секции можно соединять друг с другом.

[Джаг Вирди, основатель компании Conker Living]:

«Это похоже на мечту. Идея в том, что молодая пара может сначала купить два домика. Когда родится ребёнок, можно купить ещё один и соединить его с предыдущими двумя. Если ещё родятся дети, то можно снова сделать то же самое. А когда дети вырастут и захотят жить отдельно, они смогут забрать свою часть дома».

Дом с одной спальней обойдётся в 120 тысяч евро, не считая стоимости участка.

Производитель выпустил уже около 40 таких сферических капсул. Их покупают компании для рабочих встреч, а также – в качестве гостевых домиков. Один такой круглый дом поставили три года назад на горе в Уэльсе.

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