Самый оживлённый переезд между Канадой и США частично перекрыли дальнобойщики

Мост Амбассадор – самый загруженный участок границы между Соединёнными Штатами и Канадой. И он частично заблокирован:..

Мост Амбассадор – самый загруженный участок границы между Соединёнными Штатами и Канадой. И он частично заблокирован: несколько полос перекрыли дальнобойщики.

Они продолжают протестовать против «антиковидных» ограничений премьера Джастина Трюдо. Недавно принятые правила обязывают их либо делать прививку от COVID, либо каждый раз, въезжая в Канаду из США, сидеть на карантине.

Дальнобойщики также перекрыли центр столицы Оттавы. Говорят, что их акция бессрочная, и они не уедут, пока меры не отменят.

А премьер, который недавно сидел в изоляции, подхватив коронавирус, поучаствовал в горячих дебатах в парламенте. Там как раз обсуждали протест. Трюдо, который придерживается либеральных политических взглядов, сказал, что на уступки идти не собирается.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Мы будем и дальше поддерживать не только жителей Оттавы, на которых очень повлиял протест, но также всех людей в стране, включая трудолюбивых дальнобойщиков, которые застряли на границе из-за протеста. Я призываю Консервативную партию быть последовательной, а также призываю остановить протесты».

Консерваторы же, наоборот, призвали отменить ограничительные меры.

[Кэндис Берген, лидер Консервативной партии]:

«Консерваторы считают, что жить с COVID – это значит открытие, отмена обязательных правил. Полагаю, что некоторые либералы тоже так считают. Так будет ли премьер-министр следовать науке? Отменит ли он локдауны, чтобы Канада снова стала по-настоящему сильной и свободной?»

Стоит отметить, что протест из антиковидного перерос в антиправительственный. Дальнобойщики также призывают Трюдо уйти в отставку. Власти со своей стороны продолжают постепенно перекрывать водителям кислород. Так, недавно они вынудили платформу GoFundMe закрыть страницу по сбору средств для протестующих. Там, кстати, собрали более 10 миллионов долларов.

Кроме того, полиция Оттавы обещает штрафовать всех, кто будет снабжать водителей бензином. Она также изъяла тысячи литров топлива из бензовоза, который приехал для поддержки протестов.

Стоит отметить, что сотни протестующих прибыли целыми семьями, включая детей.

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