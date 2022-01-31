Венесуэльцы скупают бензин в Колумбии, чтобы заработать

Венесуэльцы по-прежнему страдают от нехватки бензина, несмотря на квоты и на то, что топливо стали продавать..

Венесуэльцы по-прежнему страдают от нехватки бензина, несмотря на квоты и на то, что топливо стали продавать в долларах.

Нефтяная индустрия страны, которая недавно была в глубокой коме, немного оживилась. Местный бензин стал дешевле того, который контрабандой ввозят из Колумбии.

Но его по-прежнему не хватает. Не удивительно, что чёрный рынок бензина продолжает процветать.

Этот мужчина покупает топливо на колумбийской стороне, потом продаёт соотечественникам.

[житель Венесуэлы]:

«Я по-прежнему этим занимаюсь. Неважно, сколько получается достать бензина, последние два года я выживаю благодаря этому. Я работал в ресторане, но он закрылся из-за экономических трудностей. Работы больше нет. Я искал что-то другое, продавал на улицах сигареты, но заработать не удавалось. Потом я нашёл вариант с бензином».

Бензин продают в пластиковых бутылках. Покупателей по-прежнему много.

[Педро Гальяно, покупатель бензина]:

«Мы вынуждены его покупать, потому что он дешевле. Я управляю бизнесом, если нужно будет куда-нибудь поехать, как это сделать? К нам не привозят бензин из других стран. Посмотрите на заправки. Они все закрыты. А кому в итоге приходится платить? Людям».

Раньше всё было наоборот. Преступные группировки вывозили венесуэльский бензин и продавали его в Колумбии, поскольку десятилетиями он оставался самым дешёвым в мире благодаря субсидиям. На этом удавалось хорошо заработать.

Потом вместе с экономическим крахом рухнула и нефтяная отрасль.

Впрочем, в последнее время сеть нефтеперерабатывающих предприятий страны начала двигаться в сторону восстановления. Теперь венесуэльский бензин в некоторых штатах стал даже дешевле колумбийского.

В январе производство топлива в стране приблизилось к 160 тысячам баррелей в день, чего почти хватает для удовлетворения внутреннего спроса. В конце года суточный объём производства был чуть выше 80 тысяч баррелей.

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