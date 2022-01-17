Джокович прибыл в Дубай, проиграв суд в Австралии

Звезда тенниса Новак Джокович прибыл в аэропорт Дубая после того, как проиграл апелляцию в Австралии. Федеральный..

Звезда тенниса Новак Джокович прибыл в аэропорт Дубая после того, как проиграл апелляцию в Австралии. Федеральный суд Зелёного континента подтвердил решение правительства аннулировать его визу. Так завершился скандал, разгоревшийся вокруг того, что серб прибыл в страну без прививки от коронавируса.

В понедельник в стране стартовал чемпионат Australian Open. Джокович надеялся завоевать на нём свой рекордный 21-й Большой шлем.

[посетитель Australian Open]:«Я хотел бы, чтобы Джокович играл. Но что поделаешь».

Первая ракетка мира прибыл в Австралию 6 января со справкой об освобождении от вакцинации. Таможня посчитала, что её выдали безосновательно, а также сообщила теннисисту, что его визу аннулировали, поскольку её тип не подразумевает медотвода от прививки.

Джокович подал иск в суд. До вердикта 10 января он оставался в карантинном отеле для мигрантов. Изначально суд встал на его сторону. Ему восстановили визу и позволили участвовать в чемпионате.

Однако через несколько дней своё право аннулировать визу использовал министр иммиграции страны. По его словам, Джокович мог бы стать угрозой для общественной безопасности, поскольку распространил бы в обществе антипрививочные настроения.

Новый суд уже поддержал австралийское правительство.

[Мэрис Пэйн, министр иностранных дел Австралии]:«Думаю, австралийцы понимают, что мы следуем законам, что они прозрачные, и что правила для всех едины, нет каких-либо исключений для отдельных лиц. Вопросы защиты границ очень важны, и мы относимся к ним очень серьёзно».

34-летний Джокович выразил сожаление в связи с таким решением. А в столице Сербии в поддержку теннисиста подсветили самое высокое здание города. На нём транслировали фразу: «Новак, ты гордость Сербии».

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