У двухлетнего пакистанца Архума – синдром Дауна. В этот центр в Карачи его приводят с шести..

Добро пожаловать в единственный в Пакистане центр для людей с синдромом Дауна

[Сундус Даниш, мама Архума]:

«Когда мы впервые приехали сюда, Архум мало что мог делать, а теперь он может ходить самостоятельно, он начал ходить всего две недели назад. Идёт лечебная физкультура».

У двухлетнего пакистанца Архума – синдром Дауна. В этот центр в Карачи его приводят с шести месяцев. Местные врачи отмечают, что своевременная терапия в раннем возрасте помогла ему развиваться намного быстрее, чем детям с таким же отклонением, которые не проходят лечение.

Это первый в Пакистане центр поддержки людей с синдромом Дауна. Здесь помогли тысячам семей.

Лечение частично оплачивают благотворительные организации.

Терапевт Файза Вахаб говорит, что в Пакистане по-прежнему существуют предубеждения о синдроме Дауна, и часто родители отказываются от любого вида терапии для своего ребёнка.

[Файза Вахаб, терапевт]:

«У нас есть команда, которая встречается с родителями, рассказывает им о том, что такое синдром Дауна, развеивает мифы, рассказывает им о различных историях успеха, а также о том, что такие дети могут добиться успеха, если получат правильную поддержку в раннем возрасте».

21 марта отмечают Всемирный день человека с синдромом Дауна, учреждённый ООН. По данным организации, каждый год рождается 3-5 тысяч детей с этим хромосомным отклонением.

Население Пакистана приближается к 200 миллионам человек. При этом, по оценкам экспертов, в стране насчитывается примерно 300 тысяч детей с синдромом Дауна. Около 30 тысяч из них живут в Карачи.

Врачи призывают родителей таких детей не сидеть дома, а обращаться за помощью к профессионалам, поскольку терапия может значительно повысить качество жизни таких людей.

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