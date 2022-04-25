Школа плавания для беженцев появилась в Австралии

Ученики этой школы плавания пришли с очень чёткой целью. [участник курсов

[участник курсов]:

«Я хочу научиться плавать».

Ученики этой школы плавания пришли с очень чёткой целью.

В этой школе принимают студентов из числа беженцев и мигрантов, которые хотят научиться держаться на воде.

[участница курсов]:

«Я очень благодарна быть частью этой программы, поскольку я уже давно ждала такой возможности: провести время с детьми в воде, поплавать».

К сожалению, эту программу в Канберре основали после трагедии.

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В 2014 году молодой афганский беженец Наджиб приехал в Австралию со своей семьёй, бежав от «Талибана» – группировки, запрещённой в России и других странах.

Спустя пять лет, в 2019-м, ему вручили награду за усилия в поддержке своего сообщества.

Однако позже он утонул в одной из рек Канберры.

[Хом Хайдэй, двоюродный брат Наджиба]:

«Его жизнь в Афганистане была непростой, он пережил талибов, боевые действия и войну, а затем просто трагически утонул в одной из самых безопасных стран мира. Это само по себе уже трагедия».

Наджиб посвятил свою жизнь помощи другим. Поэтому его друзья решили продолжить его наследие.

[Клэр Макбрайд-Келли, основательница курсов]:

«Канберра была единственным городом в Австралии, где ещё не было курсов плавания специально для людей из числа беженцев и мигрантов. Мы увидели острую необходимость восполнить этот пробел».

Инструкторы учат всех основам безопасности на воде. Они также водят учеников к реке Коттер, чтобы они поняли, насколько опасной может быть вода.

[участник курсов]:

«Мы первый раз плаваем в бассейне. Здорово, нам очень нравится. И это потрясающе».

Пока это пилотная программа. Однако основатели школы надеются, что проект станет постоянным.

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